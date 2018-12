später lesen Wochenkolumne Düstere Zeiten für den Industriekreis FOTO: SZ / Robby Lorenz FOTO: SZ / Robby Lorenz Teilen

Große Hilfsbereitschaft gegenüber Bedürftigen zeigt sich gerade in der Adventszeit: Ob die Päckchen-Aktion in Überherrn, die Hilf Mit-Aktionen des DRK, die Weihnachtsfeier der Lions in Dillingen oder viele andere Spenden. Von Nicole Bastong