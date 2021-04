Kolumne: Lock-Buch : Die Suche nach der Fernbedienung

Das wird sicher vielen bekannt vorkommen: Man sitzt mit der Fernbedienung zu Hause auf der Couch. Was daran so besonders ist, wo wir doch alle dort in den vergangenen Monaten schon genug Zeit verbracht haben?

Weil es Momente sind, die ich zu schätzen gelernt habe in dieser Zeit. Denn mit der Fernbedienung in die Hand habe ich die Kontrolle. Wenn ich diese doch nur auf die echte Welt richten und etwas verändern könnte. Eine etwas naive Wunschvorstellung vielleicht, aber sie reizt mich in den letzten Tagen immer mehr.

Doch ist es nicht im Kern genau das, was diese Pandemie gemacht hat? Sie hat uns die Fernbedienung für unser Leben aus den Händen gerissen. Manche hat sie ihren Job gekostet, viele mussten auf körperliche Nähe verzichten, viele mussten mit ansehen, wie ihre Angehörigen an einer schweren Krankheit alleine im Krankenhaus sterben mussten – und sie konnten es weder verhindern noch das Leid der Kranken lindern.

Man wünscht sich, etwas tun zu können, doch man ist letztlich machtlos. So bleibt nur zu hoffen, das alles schnell zu Ende ist, oder dass man zumindest eine Verschnaufpause bekommt. Wenn ich zu Hause wieder einmal einen Film auf DVD schaue, kann ich jederzeit den Pause-Knopf auf der Fernbedienung drücken – oder doch gleich vorspulen, wenn mir ein Abschnitt nicht gefällt. In der Realität geht das leider nicht.

Dabei fühlt sich die Lage in dieser Phase der Pandemie gerade so an, als ob jemand gleichzeitig auf „Stop“ und auf „Zeitraffer“ gedrückt hätte. Alles scheint sich in Zeitlupe abzuspielen, kein Ende in Sicht. Und doch ereignen sich täglich so viele Dinge, dass die Situation schon vor wenigen Monaten wie ein anderes Leben wirkt. Muss man am Ende vielleicht nur die Batterien in der Fernbedienung wechseln?