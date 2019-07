Wochenkolumne : Wer schadet hier wem?

Foto: SZ/Robby Lorenz

Saarlouis „Alles, was hier gesagt wird, könnte verunsichern.“ Irgendwie erinnert eine Reaktion auf Peter Demmers Brief an Klaus Bouillon mich an diesen Spruch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mathias Winters

Am liebsten würde ich den auf den Mond schießen: Würde ja dieser Tage ganz gut passen, wenn der Minister und der Oberbürgermeister das voneinander denken würden. Ex-Polizist Peter Demmer hat seinem Ex-Dienstherrn, Innenminister Klaus Bouillon, bekanntlich einen Brandbrief geschrieben. Über der Festung Saarlouis weht das weiße Fähnchen. Kapitulation vor Gewalt in der Stadt. Das kleine Häuflein Ordnungshüter, das Bouillon noch hier belassen hat, musste sich schon mal zurückziehen vor den übermächtigen Straftäter-Horden.

So weit, so schlecht. Spannend ist aber diese Frage, die gestellt wurde: Darf der OB öffentlich seine Stadt so schlecht reden? Schadet er ihr nicht massiv? Könnte nicht etwa auch die öffentliche Diskussion um die gefährdete Sicherheit im Saarlouiser Freibad dazu geführt haben, dass dort der Besuch einbrach und damit Einnahmen? So was gehört intern geklärt, sagte jemand dazu.