Kolumne Unsere Woche : Das glaubt dir kein Mensch

Foto: SZ/Robby Lorenz

Unglaublich. Das ist die Reaktion, wenn ich versuche, jemandem zu erklären, was da schon wieder in Wallerfangen, und schon wieder bei der Kinderbetreuung passiert ist. Da werden doch tatsächlich Innenräume in Containern bei hochsommerlichen Temperaturen draußen aufgeheizt.

