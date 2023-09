Und so tippte ich alles ins Handy ein und ließ alles meinem Partner vorlesen. Wie es mir geht, was ich essen will und welche Serie ich gucken wollte. Und auch Liebesbekundungen. Denn gibt es etwas Romantischeres, als über eine emotionslose Roboterstimme seine Liebe auszudrücken? Ich glaube nicht.