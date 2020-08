Kolumne Apropos : Alles Gute kommt aus Saarlouis

Besuch bei alten Freunden. Kommilitonen aus der Studienzeit treffen sich am Ort des früheren Lernens. Das Sportstudium hat sie zusammengebracht. Erste Begegnung damals Hochschulsport Volleyball.

Und da wundert es noch mehr, dass ich weiß, dass genannte Coco nicht nur die Saarlouis Royals verlässt, sondern auch an den Ort des früheren Geschehens zurückkehrt. Sie spielt zwar keine erste Liga (mehr) in Göttingen, aber immerhin ist sie für den ASC in der zweiten Liga im Einsatz und freut sich darauf. Die 24-Jährige macht ein Praktisches Jahr, hat Medizin studiert und verbindet das Nützliche und Angenehme miteinander. Dass sie in Niedersachsen mit offenen Armen empfangen wird, versteht sich von selbst. Auch wenn meine Ex-Kommilitonin schadenfroh äußert: „Die haben wir Euch abgeworben.“