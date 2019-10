Wochenkolumne : Lass uns mal drüber reden

Foto: SZ/Robby Lorenz

Du, da würde ich jetzt echt gerne mal mit dir drüber reden . . . Er im selbstgestrickten Pullover, sie in der Latzhose, beide irgendwie total betroffen: So geht die 68er-Karikatur. Ist das Witzemachen über einfühlsamen zwischenmenschlichen Austausch der Grund, warum es rund 50 Jahre später so schwer geworden scheint, miteinander zu reden?

Natürlich nicht. Aber trotzdem zeigte sich diese Woche an zwei Stellen, dass das Lass-uns-mal-reden-Motiv gar nicht so dumm ist. Gänzlich unpolitisch im Bereich Terminabsprachen. 100-jähriges Bestehen, also ein richtig schönes kugelrundes Jubiläum feiern die Obst- und Gartenbauer und jetzt kommt’s: Der Kreisverband Saarlouis, der Ortsverein Ensdorf und der Ortsverein Altforweiler – alle drei an diesem Wochenende. Eine Absprache hätte wohl nicht geschadet.