60 Jahre Durchsuchung beim Spiegel : Was wichtig wurde für Pressefreiheit

Whistleblower, amerikanisch-englisch für jemand, der Hinweise gibt, würde heute Oberst Alfred Martin genannt werden. Der hatte 1962 dem Spiegel in Hamburg geschildert, wie schlecht es um die Schlagkraft der Bundeswehr aussah.

Für den damaligen Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß war das Landesverrat. Die Bundesanwaltschaft sah es auch so, und so kam ins Rollen, was später als die „Spiegel-Affäre“ bundesdeutsche Pressegeschichte schreiben sollte. Denn die Durchsuchung der Redaktionsräume am 26. Oktober und die Inhaftierung des Chefredakteurs Rudolf Augstein und weiterer Führungskräfte des Magazins sorgten für heftige Kritik in der deutschen Medienlandschaft.