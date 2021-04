Das Lockdown-Tagebuch : Begegnungen im Wald

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Not macht erfinderisch. Das denken sich so manche Zeitgenossen, die sich früher zum Frühschoppen in der Kneipe getroffen haben.

Seit über einem Jahr gehe ich regelmäßig laufen. Zwei Strecken sind in der engeren Auswahl. Am Wochenende jogge ich fast immer im Wald. Dabei ist mir sonntags jetzt schon zwei Mal ein Angebot gemacht worden. Kein unmoralisches. Und auch nicht zum Impfen. Nein. Ich wurde von einer Gruppe Männer angesprochen, ob ich nicht mit ihnen was trinken wollte. Glauben Sie nicht?

Auf dem Hinweg im Wald an einer Bank standen ein paar Männer und nahmen ihren Frühschoppen! Sie luden mich auf ein Bierchen ein. Ich verneinte. Vielleicht auf dem Rückweg, rief ich ihnen zu. Schließlich hatte ich meine Strecke noch vor mir.

Nach einer knappen Stunde standen sie tatsächlich immer noch da, aber obwohl ich Durst hatte, lief ich weiter.

Frühschoppen im Wald ist erlaubt, riefen sie mir zu. Sogar ohne Test. Mag sein, aber ich trinke mein Bierchen am liebsten zu Hause.