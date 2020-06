Wer hätte das gedacht? Das Kind freut sich darauf, endlich wieder in die Schule gehen zu dürfen.

Was für ein Jammern und Zetern. Jeder, der schulpflichtige Kinder hat, weiß, was es bedeutet, den Nachwuchs allmorgendlich aus dem Bett zu scheuchen. Das sanfte Wassergeplätscher des modernen Weckers entwickelt sich, da in die Endlos-Schleife gedrückt, zu Foltergeräuschen im elterlichen Ohr. Die Bitten, jetzt aufzustehen, werden von Mal zu Mal lauter, bis endlich ein müdes Schlappen über den Flur zu hören ist: Die erste Hürde geschafft. Die nächsten Fallstricke lauern umgehend: Das Motivieren, sich zügig anzuziehen. Das Ermahnen, beim Frühstücken nicht einzuschlafen. Das Drängeln, endlich mal voran zu machen... Soweit, so nervenzehrend.

Und dann kam dieser Dienstag, 2. Juni. Während die Mutter sich müde aus dem Bett schälte, drang kein Plätschern, sondern ein geschäftigtes Rascheln aus dem Kinderzimmer. Ein verschlafener Blick hinein: Da stand, eine Stunde vor Abflug, eine komplett angezogene junge Dame, bereit fürs Frühstück. Der Ranzen gepackt, der Mundschutz bereit. Und sie voller Vorfreude, nach so vielen Wochen wieder in die Schule gehen zu dürfen.

Nichts ist so schlecht, dass es nicht für was gut ist, sagt meine Freundin. Recht hat sie. Was hat uns dieses Virus seltsame, absurde, traurige und vor allem anstrengende Situationen beschert. Und was wird es noch abverlangen, denn „weg“ ist Corona ja nicht? Das ist offen. Aber in diesem Augenblick erfreuten wir uns einfach, „coronabedingt“ nun mal etwas höchst Ungewöhnliches, Positives zu erleben. Wohl wissend, dass der Zauber des besonderen Moments sich erfahrungsgemäß schnell wieder ver­flüchtigen wird.