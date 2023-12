„Kleine Küchenkünstler – Das Bilderkochbuch ohne Worte“ Statt „vollwertig und krachend gesund“ – Ein Kochbuch mit Rezepten, die Kinder wirklich mögen

Wenn man so will, ist Sabine Walzinger eine kleine Küchen-Revolution geglückt. Getreu ihrer These, dass Kinder im Alter ab Vier kochen können, hat sie unter dem Titel „Kleine Küchenkünstler“ im Juli Kochrezepte ohne Worte auf den Markt gebracht: die Essenz aus fünf Jahren Recherche und Tüftelei. „Als gebürtige Saarländerin und aufgewachsen mit dem elterlichen Fischgeschäft in Saarlouis, nimmt Essen seit jeher einen hohen Stellenwert in meinem Leben ein“, erklärt die zweifache Mutter, die im bayrischen Traunstein in der Nähe des Chiemsees lebt, ihre Motivation zu diesem Projekt.