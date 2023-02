Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Saarlouis : Wenn Geburt und Tod aufeinandertreffen

Saarlouis Wer an Trauer und Tod denkt, der verbindet dies oft mit einem Menschen, der ein gewisses Lebensalter erreicht hat oder schwer erkrankt war. Hierbei können Erinnerungen helfen, die Betroffenen die Zeit der Trauer erleichtert, schreibt das Marienhaus Klinikum in einer Mitteilung.

Dem geburtshilflichen Team und dem Verein ist es besonders wichtig, dass Eltern die verbleibende Zeit mit ihrem Sternenkind in Geborgenheit und in geschützter Atmosphäre verbringen können. „Diese gemeinsame Zeit ist deshalb so wichtig, weil die Eltern sie als Erinnerung in ihr weiteres Leben mitnehmen. Es ist die Zeit des Kennenlernens und gleichzeitig des Abschiednehmens“, sagt Anne Jansen.