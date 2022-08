Bierbänke in der prallen Sonne, ohne Schatten – und zahlende Gäste. Beim Fest der Vereine am 24. Juli zeigte sich leider, wie wenig der Große Markt in Saarlouis für Sommer-Feste geeignet ist. Eine Umgestaltung wird schon lange diskutiert, aber ist nicht die einzige Maßnahme, die Stadt und Kreis zum Schutz gegen Hitze ergreifen müssen. Foto: Aline Pabst