Saarlouis : Kursreihe über Klimaschutz in Saarlouis

Saarlouis Im Theater am Ring wird über geplante Maßnahmen zum Thema diskutiert.

Mit Klimafit beginnt am Donnerstag, 23. März um 18 Uhr an der VHS Saarlouis eine sechsteilige Kursreihe über Klimaschutz in Saarlouis. Im Theater am Ring kommen die Teilnehmer mit dem städtischen Klimaschutzmanager Horst Rupp sowie Experten und Aktivisten aus Saarlouis und der Region ins Gespräch.