Deutsche Winterwurf-Meisterschaften der Senioren Hammerwurf: Klein-Raber deklassiert die Konkurrenz

Rehlingen/Baunatal · Bei den deutschen Winterwurf-Meisterschaften der Masters am Wochenende in Baunatal haben die saarländischen Athleten fünf Medaillen, darunter drei goldene, gewonnen. In der Altersklasse W 60 siegte Hammerwerferin Margret Klein-Raber mit überragenden 43,62 Metern.

26.02.2024 , 12:13 Uhr

Margret Klein-Raber (Mitte) mit der Silbermedaillen-Gewinnerin Maria Johannes (links) und Bronze-Gewinnerin Sabine Nies aus Vellmar. Foto: Jungmann