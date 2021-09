Klanggarten : Instrumente und Sitzmöbel für die Kinder

Saarlouis Strahlende Kinderaugen in der Kinderkrippe Waldwichtel. Neue Musikinstrumente fordern zum Mitmachen auf.

Musik verbindet Menschen - über Altersklassen und individuelle Fähigkeiten hinweg. Sie ist ein wesentliches Element der Bildungs- und Förderarbeit in den beiden Kindertageseinrichtungen. Die Freiluft - Instrumente regen die Kinder dazu an, musikalische Ideen zu entwickeln und mit Klängen zu experimentieren. In Zukunft werden Krippen- und Kindergartenkinder im neuen Klanggarten gemeinsam musizieren. Durch diesen wunderschönen Klanggarten kann der Übergang der Krippenkinder in den Kindergarten zusätzlich positiv gestaltet werden.