Corona in Bildungseinrichtungen : Keine „Notbetreuung“ für Kitas im Kreis Saarlouis geplant

Corona verbreitet sich ungebremst. Daher sollen Eltern ihre Kita-Kinder – wenn möglich – zu Hause betreuen, empfahl Merzigs Bürgermeister Marcus Hoffeld in der vergangenen Woche. Ein solcher Schritt ist im Kreis Saarlouis derzeit nicht vorgesehen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kreis Saarlouis/Merzig Wegen der hohen Fallzahlen empfiehlt Merzig den Eltern von Kita-Kindern dringend, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Im Kreis Saarlouis ist ein solcher Schritt dagegen nicht geplant – aus nachvollziehbaren Gründen.

Derzeit brechen die Corona-Zahlen täglich neue Rekorde. Rechnerisch hat sich etwa einer von hundert Saarländern allein in den letzten sieben Tagen mit dem Virus angesteckt. Dutzende Bildungseinrichtungen verzeichnen aktuell im Kreis Saarlouis Infektionen.

Die Stadt Merzig sah sich aufgrund der Entwicklung in der vergangenen Woche zu einem dramatischen Appell gezwungen: „Selbstverständlich sind unsere Kitas, wo immer es personell möglich ist, weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie und Ihre Kinder da“, schrieb Bürgermeister Marcus Hoffeld in einer Mitteilung an alle betroffenen Eltern. „Im Sinne des Gesundheitsschutzes empfehlen wir Ihnen in der aktuellen Situation aber, darüber nachzudenken, ob (falls es Ihnen möglich ist) Ihr Kind beziehungsweise Ihre Kinder (bis sich die aktuelle Situation beruhigt hat) selbst betreut werden könnten.“

Eine solche Notbetreuung gab es bereits zu früheren Zeiten der Pandemie – bei wesentlich niedrigeren Inzidenzen. Bis Sommer 2021 war diese allerdings vonseiten der Landesregierung vorgeschrieben. Folgen die Kita-Träger im Kreis Saarlouis dennoch dem Beispiel Merzigs? Wie eine SZ-Anfrage ergab, ist das derzeit nicht vorgesehen. „Die angespannte Infektionslage ist allgemein bekannt“, sagt eine Sprecherin des Kreises dazu. „Eltern soll es – solange es die Personalsituation zulässt – weiterhin ermöglicht werden, selbst entsprechend dem individuellen Sicherheitsbedürfnis und dem familiären Betreuungsbedarf eine Entscheidung darüber zu treffen, ob sie ihr Kind in der Kindertageseinrichtung betreuen lassen möchten oder nicht.“

Insgesamt gibt es 84 Kindertageseinrichtungen im Kreis Saarlouis, davon befinden sich lediglich vier (Kinderland gGmbH) direkt in Trägerschaft des Kreises. Die Stadt Saarlouis ist Trägerin von sechs Kitas, lehnt eine solche Empfehlung aber ebenfalls ab: „Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Eltern in Kenntnis der aktuellen Situation ohnehin schon intensiv für sich abwägen, ob sie ihr Kind trotz hoher Inzidenzen in die Kita bringen oder doch lieber zu Hause betreuen – sofern die Eltern hierzu überhaupt die Möglichkeit haben“, sagt eine Sprecherin. „Eines separaten Appells des Trägers bedarf es daher nach unserer Einschätzung nicht, zumal ein solcher Appell auch Folgefragen nach sich ziehen würde.“

Auch die Katholische Kita gGmbH sieht Probleme bei einer solchen Empfehlung, sofern sie nicht von den zuständigen Behörden selbst kommt. „Die Eltern haben, sofern der Träger diese Empfehlung ausspricht, nicht den Anspruch auf das erweiterte Kinderkrankengeld“, erklärt eine Sprecherin. „Das heißt, für die Betreuung der Kinder muss bezahlter oder unbezahlter Urlaub genommen werden. Die Eltern kommen automatisch in einen moralischen Konflikt: Schicke ich mein Kind in die Kita trotz der Trägerempfehlung oder nehme ich im Januar meinen Jahresurlaub zur Betreuung der Kinder?“ Erst mit einer offiziellen behördlichen Empfehlung hätten die Eltern einen Anspruch auf das „erweiterte Kinderkrankengeld von 30 Tagen pro Kind“. Auch von der Awo, die im Kreis Saarlouis fünf Einrichtungen betreibt, werde es „ohne behördliche Anordnung keine Elternbitte um Betreuung im häuslichen Umfeld geben“.