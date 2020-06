Corona in Wallerfangen : Kita-Kind hat wohl niemanden angesteckt

Wallerfangen Nach einem positiven Corona-Fall in der Kita Ittersdorf waren alle Abstriche der 34 direkten Kontaktpersonen negativ, teilte das Gesundheitsamt Saarlouis am Donnerstag mit. Die Quarantäne für die 19 Kinder in der Kita-Gruppe, drei Erzieherinnen, die Kita-Leitung und eine Hauswirtschaftskraft sowie zehn Personen im privaten Umfeld des Kindes bleibt dennoch bestehen, die Gruppe geschlossen.

Der Betrieb in der übrigen Einrichtung läuft weiter, teilt die Gemeinde Wallerfangen mit, ebenso in der Kita Gisingen, die ein Spielkamerad des Kindes besucht, der als Verdachtsfall gilt.

Auch der Kontroll-Abstrich des Kindes war nun negativ. Es hatte laut Gesundheitsamt keine Symptome. Wie sich das Mädchen infiziert haben könnte, sei nicht mehr nachvollziehbar. Laut Amt wurde das Kind bei einem Facharztbesuch einem Routine-Test unterzogen; dieses Ergebnis war positiv.