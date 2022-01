Stark steigende Infektionszahlen an Schulen und Kitas im Landkreis Saarlouis : Kita wegen Corona-Fall kurzzeitig geschlossen

Kreis Saarlouis Weil die Zahlen der Corona-Fälle in Kitas und Schulen steigt, musste eine Kita zeitweise geschlossen werden. Zudem meldete der Kreis Saarlouis einen weiteren Toten in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

(bsch/pte) Die Zahl der Neuinfektionen und Quarantänefälle an Schulen und Kitas im Landkreis Saarlouis sind weiterhin stark am Steigen. Alleine am Donnerstag vermeldete das Kreisgesundheitsamt 30 neue Corona-Fälle in insgesamt 20 Einrichtungen. In sieben Fällen gab es nachweislich weitere Kontaktpersonen, die meisten mit 123 in der Kita St. Katharina in Wallerfangen, wo drei Menschen positiv getestet wurden. Wie der Landkreis auf Nachfrage mitteilt, war die Einrichtung infolgedessen am Mittwoch kurzzeitig geschlossen. Seit Donnerstag sei die Kita aber wieder für alle von der Quarantänepflicht ausgenommenen Kontaktpersonen – sprich vollständig Geimpfte und Genesene – geöffnet, erklärte eine Sprecherin des Landkreises.

Zudem ist ein weiterer Mensch aus dem Landkreis Saarlouis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit steigt die Zahl der Toten in der Region auf insgesamt 202. Auch in den Kommunen selbst läuft das Infektionsgeschehen weiter. Insgesamt 181 neue Corona-Fälle sind vom Kreisgesundheitsamt am Donnerstag registriert worden. 57 davon in Saarlouis, 28 in Dillingen, 17 in Überherrn, 15 in Lebach, zwölf in Wallerfangen, elf in Rehlingen-Siersburg, zehn in Schmelz, sieben in Saarwellingen, jeweils sechs in Schwalbach, Nalbach und Wadgassen, drei in Ensdorf und zwei in Bous. Ein Fall ist laut Landkreis noch in der Ermittlung. Somit sind derzeit 1116 Menschen im Kreis nachweislich mit Corona infiziert, die meisten davon in Saarlouis (261), Dillingen (135) und Wadgassen (97).