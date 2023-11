Jubiläumskonzert in Roden Kirchenchor feierte 180 Jahre

180 Jahre wird der Kirchenchor „Cäcilia“ Roden in diesen Tagen alt. Und diesen besonderen Geburtstag feierte man nun mit einem großen Jubiläumskonzert in der Kirche „Maria Himmelfahrt“ in Roden.. Mit von der Partie waren der Mädchenchor „Chorius“ Fraulautern sowie die beiden Kirchenchöre 1851 „Cäcilia“ „Heilige Dreifaltigkeit“ und „St. Josef“ Fraulautern, die seit geraumer Zeit ohnehin zusammen auftreten, samt Streichorcheste. Sandra Becker und Peter Speth, in deren Händen die Gesamtleitung lag, konnten zudem als Gast Professor Kunibert Schäfer junior aus Regensburg, Orgel, willkommen heißen. Auf dem Programm standen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Richard Wagner und anderen namhaften Komponisten. Abschließender Höhepunkt bildete das „Halleluja“ aus dem Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel.