CDU kritisiert Entscheidung im Landtag „Keine nachvollziehbaren Gründe“ für Schließung des Saarlouiser Kindernotdienstes

Außerhalb der normalen Öffnungszeiten war der Saarlouiser Kindernotdienst für die Eltern in den Kreisen Merzig-Wadern und Saarlouis ein wichtiger Anlaufpunkt in medizinischen Notfällen mit ihren Kindern. Dass dieser ab 2024 nicht mehr zur Verfügung stehen soll, möchten die Menschen in der Region nicht einfach so hinnehmen.

Foto: dpa/Sebastian Gollnow