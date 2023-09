Petition gestartet „Der Kindernotdienst in Saarlouis muss erhalten bleiben“: Bürger und OB wehren sich gegen Schließung

Der Aufschrei in der Bevölkerung ist enorm, seitdem die Kassenärztliche Vereinigung (KV) angekündigt hat, dass der kinderärztliche Bereitschaftsdienst am Saarlouiser Marienhaus Klinikum St. Elisabeth aufgrund von Ärztemangel ab dem 1. Januar 2024 geschlossen werden soll. Im ganzen Saarland würde es dann nur noch zwei weitere Kindernotdienste geben – am Winterberg in Saarbrücken und an der Marienhausklinik St. Josef in Neunkirchen-Kohlhof. Für tausende Eltern aus den Landkreisen Saarlouis und Merzig-Wadern sei das eine unzumutbare Situation mit viel zu langen Fahrt- und Wartezeiten, vor allem in Begleitung eines kranken, hilfsbedürftigen Kindes. Aus diesem Grund setzen sie sich nun in Form einer Petition zum Erhalt des Kindernotdienstes zur Wehr.