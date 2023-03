Etwa 60 Jahre und 1,70 Meter groß Kinderansprecher in Saarwellingen: Junge (11) steigt in Bus – Mann haut ab

Ein elfjähriger Junge ist am vergangenen Donnerstag, 16. März, gegen 18.30 Uhr in Saarwellingen an der Bushaltestelle "Friedrichstraße" vom einem älteren Mann angesprochen worden. Wie die Polizei mitteilt, hat dieser den Jungen dazu aufgefordert, mit ihm zu kommen und ihm eine Belohnung versprochen.