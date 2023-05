Wie der Supermarkt funktioniert Saarlouiser Kinder-Uni war zu Gast bei Globus

Zum Dessert gab es frisches Obst aus der Obst- und Gemüse-Abteilung. Oliver Kirch erklärte, dass nicht mehr verkaufsfähige aber noch essbare Waren an die Tafel gespendet werden. Darüber hinaus werden organische Abfälle an Landwirte abgegeben oder der thermischen Verwertung zugeführt, um Energie zu erzeugen. Im Außenbereich stattete die Gruppe noch den Bienen einen Besuch ab. Globus hat im letzten Jahr 8 Bienenstöcke auf dem Gelände angesiedelt. Den hier erzeugten Honig kann man im Markt kaufen. Eine weitere Etappe führte in den Getränkemarkt, wo bereits ein großer Wagen mit Papier, Kartons, Plastik und Leichtmetall wartete. Hier sortierten die Kinder die recycelbaren Abfälle und steckten sie in die entsprechenden Öffnungen der neuen Recyclingwand. Auch diese Aufgabe wurde von den pfiffigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mühelos bewältigt. In der Erlebnisküche warteten noch Donuts, die abschließend mit reichlich Schokolade, Zuckerguss, Perlen und Glitzersteinchen verziert, verzehrt oder mit nach Haus genommen werden durften. Am Ende waren sich alle einig: Das war ein rundum gelungener Samstagnachmittag.