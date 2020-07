Mädchenarbeitskreis : „Wann hast du dich entschieden, hetero zu sein?“

Kreis Saarlouis Mädchenarbeitskreis des Landkreises Saarlouis will sensibilisieren und plant im September eine Veranstaltung.

„Wann wusstest du, dass du lesbisch oder schwul bist?“ oder: „Wann hast du dich dafür entschieden, homosexuell zu sein?“: Mit Fragen wie diesen haben Menschen, die nicht in heterosexuellen Beziehungen leben, häufiger zu tun. Darauf macht jetzt der Mädchenarbeitskreis (MAK) des Landkreises Saarlouis aufmerksam, der Anfang dieses Jahres das Schwerpunktthema „Lesbisches Leben“ setzte.

Mit einem Banner will der Mädchenarbeitskreis des Landkreises Saarlouis Menschen zum Nachdenken über das Thema anregen und Homophobie entgegenwirken. Flankiert wird das Projekt von einer Postkartenaktion mit dem Aufdruck „Wann hast du dich entschieden, hetero zu sein?“.

In diesem Prozess entstand die Idee, eine Veranstaltung unter dem Titel „Lesbisches Leben sichtbar machen“ zu organisieren. Diese findet am Donnerstag, 17. September, im Thalia Lichtspiele in Bous statt. Die Jugendarbeit der Kreisstadt Saarlouis, die Steuerungsgruppe „Mädchen-Jungen-Divers“ und die Kinder- und Jugendfarm Saarlouis unterstützen das Projekt des MAK Saarlouis.