„Die Kollegen haben die Schnauze voll“ Kinderarzt erklärt die Schließung des Notdiensts in Saarlouis

Ein Schock für alle Eltern im Nordwesten des Saarlandes: Ende September teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) mit, dass der kinderärztliche Notdienst am Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Saarlouis zum Jahresende geschlossen wird. Im ganzen Saarland gäbe es dann nur noch zwei solcher Einrichtungen: in Saarbrücken am Winterberg Klinikum und in der Marienhausklinik St. Josef in Neunkirchen-Kohlhof. Der Aufschrei über diese Entscheidung war groß – sowohl in der Bevölkerung als auch in der lokalen Politik. Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen?