Saarlouis : Keine neuen Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Montag keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Damit bleibt die Zahl der bestätigten Fälle bei 8757; aktuell infiziert sind 104 Personen. Als genesen gelten 8502 Einwohner im Landkreis Saarlouis.

151 Menschen sind bislang in Zusammenhang mit Corona verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 35,03. Saarlandweit meldete das Robert-Koch-Institut am Montag sieben neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank demnach leicht auf 33,3. Verstorben sind im Saarland bislang 1030 Menschen an Corona.