Pandemie : Keine neuen Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Sonntag keine neuen Corona-Infektionen gemeldet. Damit sind weiterhin 20 Personen aktuell infiziert. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis bleibt konstant bei 8580. Als genesen gelten 8409 Personen, 151 Menschen starben in Zusammenhang mit Corona.

Im ganzen Saarland wurden am Sonntag binnen 24 Stunden elf weitere Corona-Infektionen registriert worden. Nach Angaben des Berliner Robert-Koch-Instituts vom Sonntag lag die Zahl der Neuinfizierten mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen bei 7,7 (Stand: 3.13 Uhr am Sonntagmorgen).