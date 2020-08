Kein Corona-Fall am TGBBZ in Dillingen

Dillingen Korrektur in eigener Sache.

In unserer Dachzeile zu unserem Online-Artikel „Positiver Corona-Fall im KBBZ Dillingen“ vom 27. August hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Diese brachte irrtümlicherweise das TGBBZ Dillingen in Zusammenhang mit einem Corona-Fall, der allerdings am KBBZ in Dillingen auftrat. Wir bitten dies zu entschuldigen. Der Fehler ist korrigiert.