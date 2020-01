Saarlandpakt : Kassenkredite der Gemeinde Rehlingen-Siersburg auf einen Schlag halbiert

Die Gemeinden im Saarland sparen in Zukunft Zinskosten, weil das Land ihnen die Hälfte der Kassenkredite abnimmt. Foto: dpa/Jens Kalaene

Saarbrücken Der Saarlandpakt ist angelaufen. Das bedeutet, das Land übernimmt nach und nach die Hälfte der Kassenkredite von den Städten und Gemeinden - insgesamt eine Milliarde Euro.

Die Gemeinde Rehlingen-Siersburg ist auf einen Schlag die Hälfte ihrer Kassenkredite los. Das Land übernahm in der vergangenen Woche sechs Millionen Euro Schulden von der Gemeinde, wie das Finanzministerium der SZ auf Anfrage bestätigte. Die Gemeinde Schwalbach übertrug drei Millionen Euro an Kassenkrediten an das Land. Weitere Tranchen folgen, insgesamt übernimmt das Land mehr als 18 Millionen Euro Kassenkredite von der Gemeinde.