Landesmeisterschaften im Crosslauf Kuchen und Kaiserschmarrn für die neuen Meister

Diesen Ausgang hätte Thomas Koch nicht erwartet: „Es kommt ein wenig überraschend, dass ich bei den Jungen noch so mithalten konnte“, sagte der 41-Jährige vom LC Rehlingen nach seinem Auftritt beim 16. Kaltenstein-Crosslauf in Lebach. Dort konnte er am Sonntag nicht nur mithalten, sondern war im Hauptlauf nach drei Runden mit sechs Kilometern Gesamtlänge sogar das Maß der Dinge: In 22:35 Minuten sicherte sich Koch vier Sekunden vor Nico Deckarm vom Verein Nextgendingmad den Crosslauf-Saarlandmeistertitel. „Das letzte Mal war ich irgendwann vor 2010 Saarlandmeister. Aber ja, es läuft aktuell wieder sehr gut für mich“, verriet der Sieger, dass er läuferisch gerade seinen zweiten Frühling erlebt. Bester Beweis dafür war sein Vize-Titel bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Senioren vor gut einer Woche in Dortmund, wo er in der Klasse M 40 über 1500 Meter zur Silbermedaille lief.