Oldtimer : Käfer-Cabrios aus (fast) aller Welt treffen sich in Saarlouis

Kreis Saarlouis Die Cabrio-Interessen-Gemeinschaft CIG (Kooperativclub im ADAC) veranstaltet vom Freitag, 16., bis Sonntag, 18. August, erstmalig in Deutschland das Internationale Volkswagen-Käfer-Cabrio-Treffen. In den zurückliegenden Jahren wurde dieses Treffen abwechselnd von den belgischen, englischen, holländischen und schweizerischen Clubs organisiert.

Das Treffen beginnt am Freitagnachmittag mit einem geführten Stadtrundgang und abends mit einem Buffet im Club des Victor’s Residenz-Hotel. Am Samstag treffen sich die Teilnehmer am Kleinen Markt in Saarlouis. Sie werden gegen 9.45 Uhr von OB Peter Demmer und Landrat Patrik Lauer, begrüßt. Ein Moderator stellt die Teilnehmer und Fahrzeuge vor. Die brechen dann zu einer „Gourmet-Rundreise auf, die über Margaretenhof Berus, Pehlinger Hof bei Gerlfangen, Restaurant Litermont in Nalbach zur neuen Schaumbergalm und zurück in das Victor‘s führt.