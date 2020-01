Ein Verein, der Karriere machte : Georg Jungmann folgt auf Heiner Groß

Lisdorf Der Gründungsvorsitzende des größten heimatkundlichen Ortsvereins an der Saar ist nun Ehrenvorsitzender. Heiner Groß hat den Verein 1997 gegründet und groß gemacht.

Der neue Vorsitzende Georg Jungmann hatte kürzlich seine parteipolitischen Ämter als CDU-Kreisvorstandsmitglied und Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Saarlouis aufgegeben. In nächster Zeit möchte er auch nach rund 30 Jahren den Vorsitz im CDU-Ortverband Lisdorf abgeben. Der örtlichen Politik bleibt der VHL aber eng verbunden. Denn, wi dr Verein mitteilte, alle dem VHL angehörenden und in Lisdorf wohnenden Mitglieder des Landtages (Raphael Schäfer), des Kreistages (Bernd Lay) sowie des Stadtrates (Frederic Becker, Thomas Emanuel, Paul Kronenberger, Alexander Maul und Andreas Kelich) als Beisitzer in den Vorstand gewählt; sie gehören verschiedenen Parteien an. Auch die weiteren dem VHL angehörenden Stadtverordneten Tim Flasche, Klaus Hild und Michael Hoen sollen, falls sie es wünschen, in den Vorstand kooptiert werden, teilte der VHL weiter mit.