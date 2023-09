Startbahn 25 steht vor dem Aus „Wir verlieren junge Menschen“: Saarlouiser Landrat übt harte Kritik an geplanter Jugendhilfe-Regelung

„Durch eine politische Fehlentscheidung werden wir Jugendlichen Lebensperspektiven nehmen“, klagt der Saarlouiser Landrat Patrik Lauer bei einem Pressegespräch in der Startbahn 25 (siehe Info). Unverständnis und Ärger schwingen in jedem Satz mit. Denn eine Sparmaßnahme der Bundesregierung wird allem Erwarten nach zur Schließung der Einrichtung führen, in die der Kreis rund zehn Jahre Arbeit gesteckt hat. Doch um was geht es genau?