Saarlouis/Dillingen : Jugendverein spendet an Kinderhospizdienst

Jugendverein spendet an Kinderhospizdienst

Saarlouis/Dillingen Die Jugend zeigte sich von ihrer besten Seite und sammelte Spenden für den Kinderhospiz- und Palliativdienst Saar.

Die Juniorenfördergemeinschaft (JFG) Saarlouis/Dillingen führte einen Einpackservice an den Kassen des Globus Saarlouis durch. Etwa 120 Jugendspieler halfen an jenem Samstag den Kunden, ihre Einkaufswaren vom Kassenband in die Einkaufswagen zu legen. Von den gesammelten Spenden konnte der Jugendverein dem Kinderhospiz- und Palliativdienst Saar 2500 Euro überreichen. Zu Beginn des neuen Jahres wurde ein Scheck über diesen Betrag der Organisation im Globusmarkt übergeben. Die Juniorenfördergemeinschaft möchte sich bei allen Kunden des Globus Marktes Saarlouis bedanken, die mit ihrer Spende dazu beitrugen.