Top-Quote im Saarland Wie das Jobcenter Saarlouis so erfolgreich Arbeit für Flüchtlinge findet

Wo bekomme ich finanzielle Hilfe? Wo kann ich Deutsch lernen und wie finde ich schnellstmöglich einen Job? Wenn Flüchtlinge in Deutschland ankommen, haben sie etliche Fragen. Einen Großteil der Antworten sowie zusätzliche Unterstützung bekommen sie in Saarlouis im kreiseigenen Jobcenter. Hier können sie Anträge für finanzielle Leistungen stellen und werden von den Fallmanagern bei der Erstorientierung im neuen Land unterstützt. Was die Vermittlung von Arbeitsplätzen betrifft, macht das Saarlouiser Team eine besonders gute Figur.