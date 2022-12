Gewerkschaft : Joachim Johannes gibt den Ton an

Dillingen Dillinger ist neuer Bundesvorsitzender der Deutschen-Verwaltungs-Gewerkschaft

Joachim Johannes aus Dillingen ist neuer Bundesvorsitzender der Deutschen-Verwaltungs-Gewerkschaft. Somit steht zum ersten Mal an der Spitze der Gewerkschaft ein Saarländer. Mit dem neuen Amt verbunden ist ebenfalls ein Sitz im Bundesvorstand beim Deutschen Beamtenbund (dbb), der 1,3 Millionen Mitglieder gewerkschaftlich vertritt. Der 57-jährige Johannes bringt jahrzehntelange gewerkschaftliche Erfahrungen mit. Er gehört als stellvertretender Landesvorsitzender und Tarifexperte dem Landesvorstand der DVG Saar an. „Gewerkschaften leisten eine sehr wichtige Arbeit im Berufsleben. Ohne sie wären wir bei Themen wie geschlechtergerechte Bezahlung, Arbeitsschutz, Kündigungen, Lohnerhöhungen und bei vielen weiteren, lange nicht so weit wie wir heute sind“, führt Johannes aus. „Deshalb ist es wichtig, dass alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst Gewerkschaften unterstützen.“ Auf Grund seiner Expertise im Bereich der tariflichen Arbeit führt er den Vorsitz der Tarifkommission bei der DVG Bund und sitzt gleichzeitig in der Bundestarifkommission des dbb und in deren Verhandlungsgruppe die den TV-L abschließt. Der neue Bundesvorsitzende Joachim Johannes skizziert seine ersten Aufgaben so: „Auch Gewerkschaften müssen sich dem Wandel der Zeit, als Stichwort Digitalisierung, stellen. Ich werde sehr zeitnah den Dialog mit unseren Mitgliedsgewerkschaften suchen und damit den Dialogprozess fortsetzen. Im Gespräch werden wir die Themen für unsere zukünftige gewerkschaftliche Tätigkeit gemeinschaftlich festlegen“.