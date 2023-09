Jugendfußball Warum es nur ein Ziel geben kann

Die JFG Saarlouis-Dillingen ist zurück im überregionalen Fußball. Nachdem in der Saison 2021/2022 die C-, die B- und die A-Jugend jeweils aus der Regionalliga abstiegen sind, ist die A-Jugend (U 19) dorthin zurückgekehrt. An diesem Sonntag um 13 Uhr startet der Aufsteiger im Stadion an der Dillinger Papiermühle in die neue Saison. Auftaktgegner ist der TSV Schott Mainz, der in der vergangenen Regionalliga-Saison Tabellendrritter wurde. Eine Woche später ist die JFG Saarlouis-Dillingen zum Saarderby beim Titelkandidaten 1. FC Saarbrücken zu Gast, der die vergangene Runde auf Rang vier beendete.