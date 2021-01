Und Tschüss! So endet das knapp vier Minuten und drei Sekunden dauernde Tanz-Video an der frischen Luft: Die 20 Lehrer, 16 Frauen und vier Männer, der Vogelsanggrundschule überzeugten dabei mit geschmeidigen Hüftbewegungen und coolen Tanzschritten. Was nicht so einfach ist, wenn stets auf den Mindestabstand von 1,50 Meter geachtet und die Mund- und Nasenbedeckung getragen werden muss. Foto: Carmen Schneider