Unfallaufnahme läuft Schwerer Verkehrsunfall auf Kreuzung in Ittersdorf – Einschränkungen im Berufsverkehr erwartet

Update | Ittersdorf · Am Mittwochmittag kommt es an einer Kreuzung in Ittersdorf zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Die Straße ist noch nicht wieder vollständig freigegeben. Die Polizei mit den Informationen zum Unfall.

31.01.2024 , 16:07 Uhr

9 Bilder Schwerer Verkehrsunfall auf Kreuzung in Ittersdorf 9 Bilder Foto: Ruppenthal

Update von 31. Januar, 16 Uhr: Die Polizeiinspektion hat neue Informationen zu dem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Villinger Straße/ Beruser Straße in Ittersdorf. Drei Personen wurden demnach bei dem Unfall verletzt. Die Unfallaufnahme läuft weiterhin. Ein 55-jähriger Fahrer war alleine in einem der beiden Autos unterwegs, er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Im anderen beteiligten Auto befanden sich ein 76-jähriger Mann, der als Fahrer ebenfalls als schwer verletzt gilt, mit einer 64-jährigen Beifahrerin. Sie wurde bei der Kollision leicht verletzt. Laut Polizeisprecher bestehe bei keiner der Personen Lebensgefahr. Detonation in Heusweiler im Autohaus Bojahr – Werkstatt-Mitarbeiter erleidet schwere Brandwunden Hoher Schaden Detonation in Heusweiler im Autohaus Bojahr – Werkstatt-Mitarbeiter erleidet schwere Brandwunden Die Polizei äußert sich zum Unfallhergang Der Unfallhergang kann bislang nicht abschließend geklärt werden, da alle Beteiligten unbefragbar waren und keine entsprechenden Zeugen anwesend waren, teilt der Dienstgruppenleiter der Polizei Saarlouis weiter mit. Ein beteiligtes Auto sei aus Richtung Ittersdorf gekommen und Richtung Berus unterwegs gewesen. An der Kreuzung hatte der Wagen keine Vorfahrt, da in dieser Fahrtrichtung ein Stoppschild aufgestellt ist. Ob das Schild übersehen wurde und wie es trotzdem zur Kollision kommen konnte, bleibt weiter unklar. Einschränkungen im Berufsverkehr erwartet Die Unfallfahrzeuge sind mittlerweile abgeschleppt, die Straße ist nicht gesperrt. Die Polizei ist allerdings noch mit Vermessungen und Unfallaufaufnahme beschäftigt, deshalb kann es weiter zu Einschränkungen des Verkehrs kommen, teilt der Sprecher weiter mit. Die Villinger Straße gilt als Hauptverbindungsstraße zwischen Saarlouis, Felsberg und Frankreich. Deshalb sei mit Beeinträchtigungen im Berufsverkehr zu rechnen, so die Polizei. Ursprüngliche Meldung von 31. Januar, 14 Uhr: Um 13.32 Uhr geht der erste Notruf bei der Polizeiinspektion Saarlouis ein. Gemeldet wird ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen auf der Kreuzung Villinger Straße/ Beruser Straße. Das teilt der Dienstgruppenleiter der Polizei Saarlouis auf Anfrage mit. Zwei Verletzte bei Unfall auf der Kreuzung Noch sind wenige Details bekannt, die Unfallaufnahme läuft. Klar ist: Bei dem Unfall sind zwei Personen verletzt worden, wie schwer, darüber kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen machen. Auch der Unfallhergang bleibt bislang unklar, zwei Fahrzeug sind in den Unfall verwickelt. Auch ein Rettungshubschrauber sei laut Zeugen an der Unfallstelle. Weiterer Bericht folgt Hier geht es zur Bilderstrecke: Schwerer Verkehrsunfall auf Kreuzung in Ittersdorf

(nia)