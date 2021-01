Pandemie : 22 neue Corona-Fälle am 31. Dezember

Kreis Saarlouis Im Kreis Saarlouis wurden am Silvestertag 22 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahlen vom Neujahrstag stehen noch aus.

22 neue Corona-Fälle hat das Saarlouiser Gesundheitsministerium am Donnerstag verzeichnet. Damit steigt die Zahl der bisher gemeldeten Infektionen auf 4083 an.

Die meisten neuen Fälle gab es in Saarlouis (6) sowie in Ensdorf (5). In Schmelz und Lebach wurden jeweils drei neue Corona-Fälle verzeichnet. Die wenigsten in Nalbach (2), Dillingen (2) und Überherrn (1).