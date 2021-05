Die Corona-Zahlen im Kreis Saarlouis vom Dienstag : 7-Tage-Inzidenz 121,08 — Neue Fälle an Einrichtungen

Kreis Saarlouis An zwei Schulen und zwei Kitas sind am Dienstag neue Corona-Fälle bekannt geworden. Das Gesundheitsamt des Landkreises informiert über eine positiv getestete Person an der Grundschule Ensdorf. Für eine weitere Person wurde Quarantäne ausgesprochen.

An der Johannes-Gutenbergschule Schwalbach wurde eine Person positiv getestet, es muss aber niemand sonst in Quarantäne. An der Kita St. Michael Körprich gab es einen positiven Test, weitere 39 Menschen sind in Quarantäne. Ebenso an der Kita Herz-Jesu Lisdorf: ein positiver Fall, 15 weitere Personen in Quarantäne. Die Zahl der Verstorbenen stieg um einen auf 145. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 121,08.