Das letzte SZ-Interview mit Saarlouiser OB Peter Demmer Saarlouiser OB über die Top-3-Projekte seiner Amtszeit und seine Pläne für den Ruhestand

Der Schreibtisch im Oberbürgermeisterbüro des Saarlouiser Rathauses leert sich. OB Peter Demmer (SPD) packt zusammen. Fast sieben Jahre lang hat er von hier aus die Kreisstadt durch eine Herausforderung nach der anderen geführt. Nun ist der Tag in greifbare Nähe gerückt, an dem der 64-Jährige OB seinen Posten räumen und der nächsten Generation überlassen muss. Am 1. Oktober übergibt er sein Amt an Marc Speicher (CDU). Im letzten SZ-Interview als Saarlouiser OB ließ Demmer nun seine Amtszeit Revue passieren.