Ziel im Koalitionsvertrag Warten auf Sprachkurse: So wollen CDU und SPD im Kreis Saarlouis Flüchtlinge schneller in Arbeit bringen

Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Dazu herrscht weitgehend Konsens in unserer Gesellschaft. Doch wie aktuell die Eingliederung von Flüchtlingen in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt unserer Region praktiziert wird – damit ist die neue Kreistagskoalition aus SPD und CDU nicht ganz zufrieden. In einem Pressegespräch mit der SZ skizzieren die Fraktionsvorsitzenden Bernd Valentin (SPD) und Walter Klein (CDU) sowie die Kreis-Vorsitzenden der Parteien, Patrik Lauer (SPD) und Raphael Schäfer (CDU), wieso es zurzeit so lange dauert, geflüchtete Menschen in Arbeit zu bringen und was sie dagegen unternehmen wollen.