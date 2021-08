Integration : Elektro Bartruff erhält Inklusionspreis

Kai und Julia Bartruff wurden mit Ihrer Firma Elektro Bartruff als einzige im Landkreis Saarlouis mit dem saarländischen Inklusionspreis 2021 „Chance für Alle im Arbeitsleben“ ausgezeichnet. Foto: lx/Jörg O. Laux

Saarlouis Firma aus Saarlouis beschäftigte für zwei Jahre einen Autisten und unterstützte ihn so gut es ging.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Laux

Als einziges Privatunternehmen im Landkreis Saarlouis wurde die Firma Bartruff aus Saarlouis in diesem Jahr mit dem Inklusionspreis „Chance für Alle im Arbeitsleben“ ausgezeichnet.

„Das große Potenzial von Menschen mit Behinderungen erkennen immer mehr Unternehmen. Diese guten Erfahrungen will der saarländische Inklusionspreis sichtbar machen: Er prämiert vorbildliche Praxisbeispiele in der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen“ so Ministerin Bachmann im Rahmen der Preisverleihung.

Wir sprachen mit Julia und Kai Bartruff über Ihre Erfahrungen und wie es zu der Auszeichnung kam. „Ich bin 2018 Vater geworden und wir hatten eine sehr engagierte Hebamme“, erinnert sich Kai Bartruff. Im Verlauf der Zusammenarbeit stellte sich heraus, dass die Hebamme einen autistischen Sohn hat, der gerade eine Ausbildung in einer Behindertenwerkstatt absolvierte. Sie habe erzählt, wie schwierige es sei, für ihren Sohn einen Job zu finden. „Zu der Zeit suchten wir einen Lageristen“, erinnert sich Kai Bartruff und so bot er an, es einmal mit einer zweiwöchigen Probezeit zu probieren. „Unser Lager ist im Vergleich zu Ford oder Dachser überschaubar. Wir sind kleiner und familiärer. Das passte ganz gut“, so Kai Bartruff weiter. Und so konnte Aron Langbehn als Lagerist bei den Bartruffs anfangen. Dabei war ihm klar, dass die Beschäftigung eines Autisten natürlich Kapazitäten bildet: „Aber als familienfreundlicher Betrieb nehmen wir das in Kauf und fanden auch eine gute Lösung.“ Seitens der Firma wurde ihm eine Mitarbeiterin – Michelle Schleich – zu Seite gestellt. „Er brauchte schon jemanden, der ihn ständig unterstützt“, erzählt Julia Bartruff.

Unterstützung erhielt die Firma auch über die Arbeitsagentur. „Frau Doris Klein von der Arbeitsagentur hat sich sehr engagiert. Sie war es dann auch, die den Inklusionspreis ins Spiel brachte und uns vorgeschlagen hat“, sagt Julia Bartruff. Zusätzlich wurde über die Arbeitsagentur für Aron ein sogenannter Job Coach beantragt, der ihn einmal die Woche mit unterstützte.

Über zwei Jahre konnte Aron Langbehn so als Lagerrist in der Firma arbeiten. Leider lief das Jobcoaching im Juli aus. „Die Arbeitsagentur hat dann auch empfohlen, ihn wieder in die Ausbildungswerkstatt gehen zu lassen, da ihn das alles letztendlich doch überfordert hat“, sagt Julia Bartruff. „Wir hätten das noch gerne weitergemacht“, bedauert Kai Bartruff das Ausscheiden von Aron Langbehn im Juli diesen Jahres.