Demenz-Verein Saarlouis : Demenz — was dann? Eine Info-Veranstaltung klärt auf

Saarlouis Eine Informationsveranstaltung zum Thema „Demenz – was dann?“ mit dem Demenz-Verein Saarlouis, der Seniorenmoderatorin der Kreisstadt Saarlouis, der Plattform Demenz, dem VdK Ortsverband Saarlouis, dem DRK-Kreisverband Saarlouis und dem Pflegestützpunkt im Landkreis Saarlouis findet am Mittwoch, 11. Dezember, 18 Uhr, in der Walter-Bloch-Str.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

6 (Haus Schneider Einrichtungen, 1. Etage), statt. Referentin ist Anke Martin.

Pflegende Angehörige sind mit der Betreuung von Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung desorientiert und psychisch verändert sind, vor besonders schwierige Aufgaben gestellt. Im Landkreis Saarlouis sind laut Demenzverein etwa 4100 Menschen von einer Demenz betroffen. 80 Prozent der Betroffenen werden von ihren Angehörigen, meist Frauen, in der Häuslichkeit versorgt. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit zur Information, zur Diskussion und zum Erfahrungsaustausch über demenzielle Erkrankungen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.