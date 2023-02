Saarlouis : Wie gemeinsames Feiern sauber gelingen kann

Riesenandrang bei der Saarlouiser Emmes – hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2018 mit Blick in die Französische Straße. Besonders unter dem aktuellen Eindruck der Corona-Pandemie rückt das Thema Hygiene auf Volks- oder auch Vereinsfesten in den Fokus Foto: Ruppenthal

Saarlouis Info-Fachtag im Saarlouiser Landratsamt rückt das Thema Hygiene auf Volks- und Vereinsfesten in den Mittelpunkt.

Zum Thema Hygiene auf Volks- und Vereinsfesten findet am Mittwoch, 8. März, 18.30 Uhr, ein Informationsabend im Landratsamt Saarlouis, Kaiser-Friedrich-Ring 33 in Saarlouis, statt. Im Großen Sitzungssaal geht es dann unter anderem um Fragen wie „Worauf muss ich achten? Was muss ich erfüllen? Was darf ich?“