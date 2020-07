Fernsehdreh in Saarlouis : „Psst! Wir drehen“ vor der Polizei

Dreharbeiten für „In Wahrheit“ in Saarlouis: Hauptermittlerin Judith Mohn alias Christina Hecke (zweite von rechts) spielt hier in einer Szene vor dem Polizeigebäude. Foto: Tina Leistenschneider

Saarlouis „Zweifel“ heißt die fünfte Folge der Krimiserie „In Wahrheit“. Gedreht wurde dafür jetzt in Saarlouis unter anderem vor dem Polizeigebäude.

Jens Wischnewski sitzt nach vorne gebeugt in seinem Regiestuhl, während sein Blick konzentriert auf dem Bildschirm vor ihm haftet. „Und bitte“, gibt er seine Anweisung, „wir drehen!“ schallt es daraufhin durch die Lothringer Straße. Augenblicklich kehrt in der vielbefahrenen Straße Ruhe ein. Autos werden angehalten, Passanten am Set vorbei geführt und vereinzelte leise Gespräche mit einem „Psst“ zum Schweigen gebracht.

Mucksmäuschenstill muss es am Set zum fünften Film „Zweifel“ der Krimireihe „In Wahrheit“ sein, während gedreht werden soll. Gespannt verfolgt das Drehteam den Einsatz des schwarzen Autos, das sich in Richtung Polizeiinspektion aufmacht, ehe es abrupt anhält. „Es gibt ein Problem“, ruft eine Stimme plötzlich und lenkt so die Aufmerksamkeit auf sich. Spätestens da hören es auch die anderen Beteiligten: Im Hintergrund röhrt ein Laubbläser. „Kann den mal jemand bitte ausstellen?“ Kaum stumm, ertönt von weitem ein Martinshorn. Wieder muss unterbrochen werden, bevor die Szene zum dritten Mal beginnt.

Info Krimireihe aus dem Saarland „In Wahrheit“ ist eine Kriminalfilmreihe mit Christina Hecke in der Hauptrolle, die seit 2017 auf ARTE und ZDF ausgestrahlt wird. Inspiriert von wahren Begebenheiten spielt der Samstagskrimi in Saarlouis und an anderen Orten im Saarland. Bei ihren Ermittlungen wird Hauptkommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) von Kommissar Freddy Breyer (Robin Sondermann) und Ex-Ermittler Markus Zerner (Rudolf Kowalski) unterstützt. Ein Sendetermin für den Film „Zweifel“ steht noch nicht fest.

Rasant fährt das Auto vor der Polizeiinspektion vor und Christina Hecke, alias Judith Mohn, steigt aus dem Wagen. Dort begegnet sie Martin Lindo. Nervös spielt er an seinen Fingern, seine Stirn liegt in Falten und seine Augen rufen nach Hilfe, während seine Schauspielkollegin beruhigend auf ihn einspricht. „Wir finden sie“, verspricht Hecke.

„Sie spielen gerade die Szene, in der Oliver Falk, gespielt von Martin Lindo seine verschwundene Frau sucht“, erklärt Produktionsleiterin Christia Lassen flüsternd, „die Szene spielt zum Ende des Films“, verrät sie. In dem muss Hecke ermitteln, nachdem eine Frau in ihrem eigenen Haus mit K.o.-Tropfen wehrlos gemacht und vergewaltigt wurde. Wie die Ermittler schnell feststellen, könnte dahinter ein Serientäter stecken.

Nach dem Gespräch der beiden Schauspieler endet das Bild. „Danke aus“, ruft der Regisseur Wischnewski und zeigt beide Daumen nach oben.

Bei diesem Durchlauf bleibt es am Montagnachmittag nicht. Insgesamt 20 Mal wird die Szene gedreht. „Immer aus einer anderen Einstellung“, wie Lassen erläutert. „Mal über die Schulter, mal in Groß- und Nahaufnahme“, schildert sie. Mehr als zwei Stunden dauert es, bis sie im Kasten ist. „Im Film ist sie 1:15 Minuten lang“, berichtet Lassen, die als Produktionsleiterin das Drehbuch und den Etat kalkuliert und für die Verträge zuständig ist.

Erst am Freitag war das Drehteam an Gymnasium am Stadtgarten. „Dort wurde eine Verhörszene und im Park eine Verfolgungsjagd mit dem potentiellen Täter gedreht“, erzählt Lassen. Am Montag war dann die Polizei Schauplatz für vier Szenen.

Dafür wurde so manche Änderung vorgenommen. So mussten Verkehrsschilder weichen und damit die Zuschauer aus ganz Deutschland auch das Präsidium erkennen, ein neues Schild angebracht. Davon waren die Polizeibeamten, die auch als Komparsen fungierten, so angetan, dass sie fragten, ob es hängen bleiben könnte. Ein Anruf bei der Requisite liefert die Antwort: Das Schild kann bleiben.