Viele Verstöße : Großkontrolle in Bars und Gaststätten in Saarlouis

Saarlouis Stadt und Landkreis Saarlouis kontrollierten in der Nacht von Freitag auf Samstag, gemeinsam mit dem Hauptzollamt, dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz sowie der Polizeiinspektion Saarlouis Bars und Kneipen im Stadtgebiet von Saarlouis.

Schwerpunkt der Maßnahmen war die Überwachung der Verordnung zur Verhinderung der Corona-Pandemie und des Nichtraucherschutzgesetzes. Im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft zwischen der Stadt Saarlouis und dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport wurden am Freitagabend in der Innenstadt sowie in den Stadtteilen Fraulautern und Roden mehrere Gaststätten und insgesamt neun Shisha-Bars überprüft. Bis auf eine Ausnahme wurden in allen Shisha-Bars Verstöße gegen die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie festgestellt. Insbesondere wurde die Abstandsregel nicht eingehalten und anstatt Einwegschläuchen wurden mehrfach verwendbare Schläuche für die Wasserpfeifen benutzt. In fast allen Shisha-Bars fand das Nichtraucherschutzgesetz keine Beachtung. Weiterhin wurden zahlreiche Verstöße gegen die Allgemeinverfügung "Shisha" der Stadt Saarlouis festgestellt. Es handelte sich hierbei um mangelhafte technische Ausstattung sowie ausgeschaltete Lüftungsanlagen. Ohne solche Anlagen kann die Kohlenmonoxid-Konzentration in Shisha-Bars bis in einen gesundheitsschädlichen Bereich steigen, da durch das Anzünden der Kohle und das Rauchen der Wasserpfeifen Kohlenmonoxid (CO) entsteht.