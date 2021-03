Bastel-Aktion in den Osterferien : Osterbasteleien für Senioreneinrichtungen

Bastel-Aktion in den Osterferien

Mit den gebastelten Kunstwerken soll den Seniorinnen und Senioren in Saarlouis die Osterzeit verschönert werden. Foto: Carina M.

Saarlouis Das Bündnis „Faire Stadt Saarlouis“ lädt zur Bastelaktion zu Ostern ein.

Das Bündnis „Faire Stadt Saarlouis“ veranstaltet mit vier Bündnis-Partnern eine Oster-Bastel-Aktion zugunsten der Senioreneinrichtungen in Saarlouis.

Eingeladen mitzumachen sind alle die möchten, aber insbesondere Kinder, die kreativen Osterschmuck basteln möchten. Die handgemachten Kunstwerke, zum Beispiel Baumanhänger aus Pappe oder Ton, schmuckvolle Osterkarten oder bunt bemalte Eier sollen den Seniorinnen und Senioren in den Altenpflegeeinrichtungen in der Bahnhofsallee, der Lisdorfer Straße und im Prälat-Subtil-Ring die Osterzeit verschönern. Gern können die Basteleien mit persönlichen Grüßen und Glückwünschen ergänzen oder selbstgeschriebene Briefe beigefügt werden.

Die fertige Basteleien, Briefe und Osterkarten können bis einschließlich Freitag, 26. März, im Fachgeschäft für fairen Handel „La Tienda“ in der Weißkreuzstraße 10 in Saarlouis unter der Woche zwischen 10 und 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr abgeben werden. La Tienda hält für jeden Teilnehmenden ein kleines Dankeschön bereit. Die Mitarbeitenden des Sozialkaufhauses kümmern sich um den Transport und geben die Bastelware gemäß Corona-Auflagen am Eingang der Senioreneinrichtungen ab.